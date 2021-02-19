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Tamir etmek istediği telefon alev aldı, neye uğradığını şaşırdı

19.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Batman’da arızalı telefon tamir sırasında bir anda alev aldı.

Batman’da arızalı telefon tamir sırasında bir anda alev aldı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman’da bir müşteri tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu, telefonun sorununu öğrenmek için açmaya çalıştı. Telefon bataryasının şiştiğini fark eden teknik servis sorumlusu, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada telefon birden alev aldı. Görevli elindeki telefonu yere atıp uzaklaşırken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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