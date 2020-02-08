HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tamir etmek istediği telefon bir anda alev alınca neye uğradığını şaşırdı

Tamir etmek istediği telefon bir anda alev alınca neye uğradığını şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2020 15:25 | Son Güncelleme

Manisa’da arızalı bir telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servisi, telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Telefon teknik servisinde yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi.

Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için komşusundan ekran penası almaya giden Gülçimen, dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Telefonun birden alev almasıyla şoka giren Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"CİHAZIN PATLAMASIYLA BEN DE ŞOKA UĞRADIM"

Yaşanan korku dolu anları anlatan teknik servis Yusuf Gülçimen, “Bir müşterimiz cihazın açılmamasından dolayı bize ulaştı. Telefonun bataryasında da şişlik vardı. Çünkü bataryasında şişlik olduğu için ekranı da kabarmıştı. Müşterimiz cihazı bıraktı. Cihazı bıraktıktan sonra ekran penası dediğimiz bir aparatı yan komşumdan almak istedim. Ekran penasını aldıktan sonra yan taraftaki komşumdan çıkarken telefon bir anda elimde patladı. Cihazın patlamasıyla ben de şoka uğradım. Hemen ardından da cihazı elimden atarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık. Cihazı tekmeleyerek dükkandan dışarı attık” dedi.

"BU CİHAZ 15 DAKİKA DAHA GEÇ GELSEYDİ KULAKTA PATLARDI"

Telefonun kendisine bırakılmasından 15 dakika sonra patladığını ve geç getirilseydi müşterisinin kulağında da patlayabileceğini belirten Gülçimen, “Cihaz büyük bir şans eseri elime yapışmadı. Elimde ufak da olsa bir kabarcık oluştu. Cihaz bize geldikten 15 dakika sonra patladı. Eğer müşteri bize bu cihazı 15 dakika daha geç getirseydi kendi elinde, çantasında ya da kulağında patlaması kaçınılmazdı. Bir bataryanın ömrü yaklaşık 2 senedir. 2 sene içerisinde bu bataryaların değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

Telefon kullanıcılarına uyarıda bulunan Gülçimen, telefon bataryalarının bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
İki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltıİki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu Manisa

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci!

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci!

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvay yollarındaki ilginç kazalar kamerada

Bir anda raydan çıktı! Kıl payı kurtuluş kamerada

Halk otobüsü şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüste korku dolu anlar

Erzincan'da iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltı

İki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltı

Ölümün kıyısından dönen hayvanların müthiş değişimi!

Ölümün kıyısından döndü! Müthiş değişim

Trafiğin ortasında dehşet anları! 5 kişi araçtan inip...

Trafiğin ortasında dehşet anları! 5 kişi araçtan inip...

Yolcu otobüsüyle elektrikli bisiklet böyle çarpıştı

Bunu kimse beklemiyordu! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.