Tamir etmek istediği telefon bir anda alev alınca neye uğradığını şaşırdı

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi.

Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için komşusundan ekran penası almaya giden Gülçimen, dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Telefonun birden alev almasıyla şoka giren Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"CİHAZIN PATLAMASIYLA BEN DE ŞOKA UĞRADIM"

Yaşanan korku dolu anları anlatan teknik servis Yusuf Gülçimen, “Bir müşterimiz cihazın açılmamasından dolayı bize ulaştı. Telefonun bataryasında da şişlik vardı. Çünkü bataryasında şişlik olduğu için ekranı da kabarmıştı. Müşterimiz cihazı bıraktı. Cihazı bıraktıktan sonra ekran penası dediğimiz bir aparatı yan komşumdan almak istedim. Ekran penasını aldıktan sonra yan taraftaki komşumdan çıkarken telefon bir anda elimde patladı. Cihazın patlamasıyla ben de şoka uğradım. Hemen ardından da cihazı elimden atarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık. Cihazı tekmeleyerek dükkandan dışarı attık” dedi.