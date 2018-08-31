Tamir etmek istediği traktörünün altında kalan sürücü öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, arızalanan traktörünü tamir etmek isterken, hareket eden aracın altında kalan Kadir Eskimez (67), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Çankırı’nın Ayseki köyü yakınlarında meydana geldi. Köy yakınlarındaki bahçesinden traktörle köyüne dönen Kadir Eskimez, traktörünün arızalanmasıyla aracını tamir etmek istedi. Eskimez, traktörü çalıştırmak isterken hareket eden aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eskimez’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 4 çocuk babası olan Eskimez’in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum