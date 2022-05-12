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  4. Tamir etmeye çalışıyordu, başı makineye sıkıştı! Fabrikada feci ölüm

Tamir etmeye çalışıyordu, başı makineye sıkıştı! Fabrikada feci ölüm

12.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da meydana gelen korkunç olayda plastik enjeksiyon makinesini tamir etmeye çalışan teknisyen Şehmuz Aydın feci şekilde öldü. Makinenin kapanmasıyla başı makineye sıkışan teknisyen olduğu yerde hayatını kaybederken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamir etmeye çalışıyordu, başı makineye sıkıştı! Fabrikada feci ölüm

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 3'üncü kısmında faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Bakım onarım teknisyeni Şehmuz Aydın, arızalanan enjeksiyon makinesini tamir etmeye başladı.

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BAŞI SIKIŞTI

Bu sırada makinenin kapanması ile Aydın'ın başı sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aydın'ın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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