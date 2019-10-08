HABER

Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, tamir ettiği asansör kabininin  altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), olay yerinde hayatını kaybetti.

Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Teknisyen Recep Tanrıkol, apartman asansörünü tamir ettiği sırada kabin aniden üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Tanrıkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen teknisyenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Tanrıkol'un yakınlarına müdahalede bulundu. Tanrıkol'un cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldüTamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldüTamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralıHastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.