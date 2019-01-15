HABER

Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısını tamir etmek isteyen Orhan Yaşa (59), bastığı plastik parçanın kırılması sonucu 4 metre yüksekten zemine düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden olduFırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu
Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastıEngelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl iş kazası Orhan Yaşa

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.