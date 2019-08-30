HABER

Tamir ettiği halı ve kilimleri yurt dışına pazarlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Aksaray'da, 46 yıl önce eline aldığı tığ ve makası hala bırakmayan Ali Söylemez, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden temin ettiği halı ve kilimlerin bakımını yaparak ABD başta olmak üzere Fransa, İtalya, İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelere gönderiyor - Söylemez: - "Bizim halılarımızın yoğun olarak gittiği yer ABD'dir. Onun haricinde çalıştığımız birkaç müşterimiz Avrupa'da. Uzak Doğu ülkelerinden Japonya'dan bile müşterilerimiz var"

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da, yaklaşık yarım asır önce eline aldığı tığ ve makası bir an olsun bırakmayan 58 yaşındaki Ali Söylemez, Anadolu'dan temin ettiği halı ve kilimlerin bakımını yaparak yurt dışına pazarlıyor.

Söylemez, 12 yaşındayken babasının kendisini İstanbul'da bir atölyeye çırak vermesiyle el dokuması halı ve kilimle tanıştı.

46 yıl önce başladığı meslekte usta bir zanaatkar olan ve mesleğini Aksaray'da sürdüren Söylemez, atölyesini her sabah ilk günkü heyecanla açıp nostaljik radyosuna ses vererek işine başlıyor.

Halı ve kilimleri özenle hazırlayan Söylemez, el emeği ile gün yüzüne çıkardığı ürünleri internet ve ihracatçı firmalar aracılığıyla başta ABD olmak üzere Japonya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Çin'deki kültür ve sanat meraklılarına gönderiyor.

Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973'te İstanbul'da Mehmet Ali Bozkaya adında bir ustanın yanında çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.

İşini severek yaptığının altını çizen Söylemez, "Bizim öz kültürümüz bu halı ve kilimler. Türkler, Orta Asya'dan bu tarafa halı ve kilim dokumacılığı yapmışlar, bizler de bu işi devam ettiriyoruz." dedi.

Söylemez, eskiden kadınların Anadolu'da bu işi severek yaptığını belirterek, şimdilerde ise bu kişilerin sayısının giderek azalmasından dert yandı.

- "Koleksiyoncuların en çok sevdiği mallar, Türk mallarıdır"

Artık insanların evlerinde makine halılarının bulunduğunu anlatan Söylemez, şöyle konuştu:

"El dokumacılığı maalesef azaldı. Son zamanlarda kilim dokutulması için çalışacak insanları çok zor buluyoruz. Anadolu'da binlerce Pablo Picasso var. Bunlar müthiş şeyler yapıyorlar. Yani ilmek ilmek, o resmi dokuyorlar. Çok güzel sanatları var. Bunlar anlatmakla bitmez. Bu halılarda mükemmel boyalar var. Bugün dünya üzerinde en iyi boya bu Türkiye coğrafyasındaki bu topraklarda yapılıyor. Azerbaycan, Kafkaslar, Pakistan, Hindistan ve İran gibi ülkelerde de halı dokumacılığı yapılıyor ama en güzel boyalar bizim ülkemizde oluyor. En güzel işçilik de bizim Anadolu insanımız tarafından yapılmış. İran'da da çok güzel halılar dokunur ama dünya koleksiyoncularının en çok sevdiği mallar, Türk mallarıdır."

Söylemez, kök boyayla boyanan antika halı ve kilimlerin hem sağlıklı hem de uzun ömürlü olduğuna dikkat çekti.

Anadolu'da üretilen halı ve kilimlerin üzerindeki motiflerin ayrı ayrı anlamlar içerdiğini vurgulayan Söylemez, bunların üzerinde toplumsal mesajların nakşedildiğini söyledi.

- "Japonya'dan bile müşterilerimiz var"

Türkiye'de, özellikle Aksaray ve çevresinde halı ve kilim yenileme işinin güzel bir şekilde icra edildiğini ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de halı tamirinin merkezi Sultanhanı'dır. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden toplanan eski halılarımız tekrar değer kazanıyor. Bunlar yıkama ve temizleme gibi yeni yeni işlemlerden geçiyor. Renkleri biraz daha Avrupalı veya ABD'lilerin renk zevklerine göre kombine ederek bunlar hazır hale getiriliyor. Bizim halılarımızın yoğun olarak gittiği yer ABD'dir. Onun haricinde çalıştığımız birkaç müşterimiz Avrupa'da. Uzak Doğu ülkelerinden Japonya'dan bile müşterilerimiz var."

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlamasıRusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlaması
Adana'da Zafer Bayramı kutlandıAdana'da Zafer Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray halı ve kilim tamir Usta Ali Söylemez

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistin hastanede öldürülüp organlarının çalındığı iddiasıyla ilgili açıklama

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

Devletin zirvesi Anıtkabir'de!

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.