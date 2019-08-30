Tamir ettiği halı ve kilimleri yurt dışına pazarlıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da, yaklaşık yarım asır önce eline aldığı tığ ve makası bir an olsun bırakmayan 58 yaşındaki Ali Söylemez, Anadolu'dan temin ettiği halı ve kilimlerin bakımını yaparak yurt dışına pazarlıyor.

Söylemez, 12 yaşındayken babasının kendisini İstanbul'da bir atölyeye çırak vermesiyle el dokuması halı ve kilimle tanıştı.

46 yıl önce başladığı meslekte usta bir zanaatkar olan ve mesleğini Aksaray'da sürdüren Söylemez, atölyesini her sabah ilk günkü heyecanla açıp nostaljik radyosuna ses vererek işine başlıyor.

Halı ve kilimleri özenle hazırlayan Söylemez, el emeği ile gün yüzüne çıkardığı ürünleri internet ve ihracatçı firmalar aracılığıyla başta ABD olmak üzere Japonya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Çin'deki kültür ve sanat meraklılarına gönderiyor.

Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973'te İstanbul'da Mehmet Ali Bozkaya adında bir ustanın yanında çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.

İşini severek yaptığının altını çizen Söylemez, "Bizim öz kültürümüz bu halı ve kilimler. Türkler, Orta Asya'dan bu tarafa halı ve kilim dokumacılığı yapmışlar, bizler de bu işi devam ettiriyoruz." dedi.