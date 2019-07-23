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Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yılançatı mevkisinde çalışan iş makinesi arızalandı.

Tamir için çağrılan usta Hasan Şimşek (60), tamir için çalıştığı sırada iş makinesinin boşalan kepçesinin altında kaldı.

112 acil servis ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber alarak hastaneye gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdi.

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Düzce İş makinası kazası Ormanda ölü Yığılca

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