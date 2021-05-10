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Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı

10.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, Zekeriya Asa’nın (56) tamir ettiği motosikletin sele bölümünden yılan çıktı. Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi” dedi.

Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı

İznik’e bağlı Yeşil Camii Mahallesi’nde iş yeri bulunan Zekeriya Asa, arızalı motosikleti tamir etmek için parçalarını sökmeye başladı. Asa, bu sırada motosikletin sele kısmının altında bir şeyin hareket ettiğini fark etti.

SELEYİ KALDIRDIĞINDA YILANI GÖRDÜ

Seleyi kaldıran Asa, motosikletin içerisinde yılan olduğunu gördü. Asa, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra motosikletten alınan yılan, doğaya salındı.

Mutfağında yılan görünce korkudan kaçtıMutfağında yılan görünce korkudan kaçtı

"VATANDAŞLAR KONTROL ETSİN"

Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumla karşılaşmamaları için motorlarını belli aralıklarla kontrol etsin" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
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