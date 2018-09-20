Tamir ettiği traktörde öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tamir ettiği traktörde sıkışan tamirci öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe yakınlarındaki Yeğgiren mevkisinde bozulan bir traktörü tamir etmeye gelen Ferdi Erken (34), çalışma esnasında hidrolik sistemin devreye girmesi sonucu sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Erken'in cesedi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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