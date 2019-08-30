HABER

Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen şüpheliyi dövmesi yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Mersin’de bozuk telefonları ucuza yaptıracağını söyleyerek alıp, telefonculara sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen şüpheliyi dövmesi yakalattı

Mersin’de bozuk telefonları ucuza yaptıracağını söyleyerek alıp, telefonculara sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Ramazan ayında da benzer bir olaydan dolayı yakalanan ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsı, sağ kolundaki dövme ele verdi. Şahıs emniyet çıkışında, "Ben esnaf adamım, kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Kendi rızasıyla telefonu bana sattı. Ben hırsız, cani değilim" diyerek kendini savundu.
Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli şahıs polis merkezine başvurarak eski çalıştığı iş yerine gittiğini, bu sırada dükkana gelen 30-35 yaşlarında, 1.65 boylarında, esmer, kolunda dövme olan şahsın bozuk olan telefonunu ucuza yaptırabileceğini söyleyerek aldığını ancak bir daha geri gelmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Ekipler, daha önce de benzer bir olaydan kaydı bulunan şahsı dövmesinden tespit ederek, şahsın A.Ş. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan ayında da benzer bir suçtan gözaltına alınan şahsın, savcılıktan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen A.Ş., "Ben esnaf adamım. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Ramazan ayında da kendi rızasıyla telefonu bana sattı. Üstüme iftira attılar, yattım, çıktıktan sonra para karşılığında şahsın telefonunu geri verdim. Ben hırsız, cani değilim. Ben sadece esnaf olarak ikinci el cep telefonu aldım, parasını ödedim. Ben hırsız filan değilim" diyerek kendini savundu.

Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen şüpheliyi dövmesi yakalattı

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Yumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralıYumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralı
İzmir ve Muğla'da PKK operasyonu: 15 gözaltıİzmir ve Muğla'da PKK operasyonu: 15 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.