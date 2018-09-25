Tamir için bekletilen tekne yandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'daki bir iş yerinin önünde tamirat için bekletilen 5 metrelik fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.
Bitez Mahallesi'nde oto elektrikçisinin önünde, tamir edilmek üzere bekletilen bir teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede meydana gelen patlamayla birlikte yangın daha da büyüdü. Alevler, teknenin çevresindeki boş bir araziye sıçradı. Olay yerindeki otomobillere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 5 metrelik fiber tekne kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi
Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum