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Tamir için bekletilen tekne yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir iş yerinin önünde tamirat için bekletilen 5 metrelik fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Tamir için bekletilen tekne yandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'daki bir iş yerinin önünde tamirat için bekletilen 5 metrelik fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.
Bitez Mahallesi'nde oto elektrikçisinin önünde, tamir edilmek üzere bekletilen bir teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede meydana gelen patlamayla birlikte yangın daha da büyüdü. Alevler, teknenin çevresindeki boş bir araziye sıçradı. Olay yerindeki otomobillere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 5 metrelik fiber tekne kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tamir için bekletilen tekne yandı

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