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Tamir için bırakılan 2 otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 06:06 | Son Güncelleme

Tamir için bırakılan 2 otomobil yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tamir için bırakılan ve park halinde yanan 2 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi 576 Sokak'ta tamir için bırakıldığı belirlenen bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikte bulunan başka bir araca sıçradı.

Araçların LPG'li olmasından dolayı patlama sesi duyan site görevlileri durumu itfaiye ve polis ekipleri bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Oto yangını tamir yangın

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