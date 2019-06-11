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Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamire getirilen akıllı telefonun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı.

Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamire getirilen akıllı telefonun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı. Teknisyenin ve o sırada serviste olanların paniğe kapıldığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manavgat'ta adı açıklanmayan bir kişi, geçen ayın 15'inde şarj sorunu yaşadığı son model akıllı telefonunu, yetkili servise götürdü. Telefon, yetkili serviste bulunan teknisyen tarafından incelenirken, bir anda bataryası patladı ve alev aldı. Masada yanmaya başlayan telefonunu panikle yere atan teknisyen, alevleri ayağıyla söndürmeye çalıştı. Teknik serviste bulunan bir müşterinin ayaklarına doğru giden telefon, güçlükle söndürüldü.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Cep telefonu bataryasının patlaması ve alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknisyenin masanın üzerinde alev alan telefonu yere atarak ayağıyla söndürmeye çalıştığı, bu sırada yan tarafta arkadaşının oturduğu masanın altına giden telefonu dış tarafa doğru ittiği ve müşterinin ayaklarına doğru geldiği görülüyor. Teknik servis çalışanı daha sonra telefonu ayağıyla söndürüyor.
BATARYASI PATLADI
Teknik servis sorumlusu Şenol Ay, cep telefonu bataryalarının patlamasının şarj süreleriyle ilgili olduğunu belirtti. Şenol Ay, patlayan telefonun teknik servise tamire geldiğini anlatarak, "Teknik serviste arkadaşımız kapağını kaldırdığı sırada bir anda bataryası patladı. Kullanıcılara tavsiyem, telefonlarını 2 saatten fazla şarj yapmasınlar. Özellikle akşam tak, sabah çıkar olayını bıraksınlar" dedi.
TELEFON 2 SAATTEN FAZLA ŞARJDA KALMAMALI
Telefon bataryasının patlamasının genelde iki sebebi olduğunu belirten Ay, "Bataryada ya çok kullanımdan dolayı metal yorgunluk olmuştur ya da aşırı şarj etmekten dolayı şişme yapmıştır. Bazı kullanıcılar saat 20.00- 21.00 gibi telefonu şarja takar, sabah saat 6.00- 7.00'ye kadar telefon şarjda kalır. Bataryaların 1,5 veya 2 saat içinde dolumu tamamlanır. Daha fazlası bataryaya zarar verir" diye konuştu.
Şarj süresinin en idealinin 1,5- 2 saat olduğunu söyleyen Şenol Ay, telefonları daha fazla şarjda tutmanın bataryaların doğal kullanım süresini azalttığını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldıTamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldıTamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldıTamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı

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