Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sanayiye tamir için bırakılan otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Gazali Caddesi'ndeki iş yerine tamir edilmesi için bırakılan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangında, 4 otomobil zarar gördü. Otomobillerin yanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi Ümit Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamera görüntülerine göre, yangının gece saatlerinde çıktığını söyledi.

Dükkanda müşterilerin araçları olduğunu belirten Karataş, iş yerine geldiğinde yoğun dumanla karşılaştığını kaydetti.

