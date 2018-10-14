Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tamir için çıktıkları binanın çatısından düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde Osman Aydemir ve Ahmet Güneş, tamir için 3 katlı çatının binasına çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden Aydemir, kendisini tutmak isteyen Güneş ile beton zemine düştü.
Aydemir ve Güneş'in düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydemir'i Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Güneş'i de Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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