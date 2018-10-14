HABER

Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tamir için çıktıkları binanın çatısından düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde Osman Aydemir ve Ahmet Güneş, tamir için 3 katlı çatının binasına çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Aydemir, kendisini tutmak isteyen Güneş ile beton zemine düştü.

Aydemir ve Güneş'in düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydemir'i Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Güneş'i de Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

PARTNERWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecekWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecek
Dünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri Louvre'da sergileniyorDünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri Louvre'da sergileniyor
Gömeç'te renkli zeytin hasat şenliğiGömeç'te renkli zeytin hasat şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.