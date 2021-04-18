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Tamir için geldi, 27 kişiye koronavirüs bulaştırdı!

18.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da su tesisatçısı, tamir için geldiği köye koronavirüs bulaştırdı. Köyde ikamet eden 27 kişinin koronavirüs olmasına neden olan köy, karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Tamir için geldi, 27 kişiye koronavirüs bulaştırdı!

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.

SU TESİSATÇISINDAN YAYILDI

Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

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25 KİŞİ EV KARANTİNASINDA, 2 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kastamonu karantina

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