HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tamir için getirilen telefon bir anda patlayınca hayatının şokunu yaşadı

Tamir için getirilen telefon bir anda patlayınca hayatının şokunu yaşadı

25.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamire getirilen cep telefonu durduğu yerde alev aldı. Telefonu yere atıp, üzerini kapatan teknisyenin elinde yanıklar oluşurken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta bulunan elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Bataryasında şişme olduğu için tamire getirilen ve masanın üzerine konulan telefon birden alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Mehmet Doğanay ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yüzünü yanmaktan kurtaran Doğanay, alev alan cep telefonunu yere atarak, üzerini kapattı. Doğanay'ın elinde yanıklar oluştu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ELİNDE YANIKLAR OLUŞTU"

İş yeri sahibi Vezir Ekin, "Teknisyen arkadaşım pil arızası ile gelen telefonu tezgaha koydu. Tamir sırasını beklerken telefon alev aldı. Teknisyen arkadaşım tecrübeli olduğu için cihazı yere attı ve hava ile irtibatını kesti. Ben de zaten yangın söndürücü ile geldim. Arkadaşımın elinde yanıklar oluştu, kendisi şu an hastanede. Cihazınızın bataryası şişmeden şarjınızın az gittiğini fark eder etmez en yakın telefoncudan bataryanızı orijinal batarya ile değiştirmenizi tavsiye ederim" dedi.

Böyle bir olay ile ikinci kez karşılaştıklarını söyleyen Ekin, "Geçmişte de böyle bir durum yaşadık. Onda telefona müdahale ederken olmuştu. Bu kez telefon kenarda durduğu sırada oldu. Müşteri sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Durumu kendisine anlattık, o da anlayışla karşıladı" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahrettiScooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti
Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'
Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cep telefonu

En Çok Okunan Haberler

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bekçi dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bekçi dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.