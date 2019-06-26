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Tamir için girdiği asansör düştü, çalışanlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bozulan asansörü tamir etmek için uğraştığı sırada 2.

Tamir için girdiği asansör düştü, çalışanlar kurtardı

Zonguldak’ta bozulan asansörü tamir etmek için uğraştığı sırada 2. kattan 1 kata düşerek duran asansörde kolu kırılan iş yeri sahibi yaralandı. Yaralıyı asansörden çalışanları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Baştarla Mahallesi’nde Akaryakıt Sokak’ta bir iş yerine ait asansör tamir edildiği esnada 2. kattan düşerek 1. katta asılı kaldı. Asansör için bulunan iş yeri sahibi Hüseyin Aksu’nun kolu kırıldı. Olayı göre iş yeri çalışanları durumu AFAD ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Asansörde bulunan iş yeri sahibi çalışanlar tarafından asansörden çıkartıldı. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı sedye ile birlikte ambulansa taşınarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamir için girdiği asansör düştü, çalışanlar kurtardı

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