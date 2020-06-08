Tamir için gittiği evde genç kızı taciz etti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 14 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi B.B., kaldığı evi değiştirerek arkadaşı E.S.’nin evine taşındı. Taşınma sonrası karyolası arızalanan B.B., daha önceki adresinden tanıdığı mobilya ustası 54 yaşındaki O.N.’yi arayarak karyolasını tamir etmesi için eve çağırdı. Karyolanın ölçüsünü aldıktan sonra evden ayrılan O.N., iki gün sonra saat 20.30 sıralarında B.B.’yi arayarak “Evde misin” diye sordu.

B.B. karyolasını onarmak için evine çağırdığı mobilya ustası O.N. ile evde yaşadığını iddia ettiği anları polise verdiği ifadesinde şu sözlerle anlattı:

"ÇAY VE TATLI İKRAM ETTİM, SONRA BANA DOKUNDU"

“Kendisine 15 dakikaya evde olacağımı söyledim. Eve geldiğimde kapının önündeydi. Karyolayı onardı. Ben de Ramazan iftar sonrası olması sebebiyle kendisine çay ve tatlı ikram ettim. Sonra bana dokundu. İlk etapta art niyet sezmediğim için tepki vermedim. Yine de tedbir amaçlı kendisine, ‘Benim bakkala gitmem gerekiyor. Sizi uğurlayayım’ dedim."

Kapıya geldiklerinde O.N.’nin menteşe için kendisinden 50 lira daha para istediğini iddia eden B.B. ifadesine şöyle devam etti: