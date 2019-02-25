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Tamir için sanayiye bırakılan otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tamir için sanayiye bırakılan otomobil yandı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, Sorgun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaf, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tamir için sanayiye bırakılan otomobil yandıTamir için sanayiye bırakılan otomobil yandı

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