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Tamir yaparken çiftlik yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi yakınlarında Tezcan Akyörük’e ait çiftliğin açık besi bölümünde kaynak tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi yakınlarında Tezcan Akyörük’e ait çiftliğin açık besi bölümünde kaynak tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı. Tutuşan balyaların alev alev yanması üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.
Yangın sonucu açık besi bölümü zarar görürken, yaklaşık 500 balya saman da kül oldu.

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı

Tamir yaparken çiftlik yandı
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