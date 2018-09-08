Tamirat için girdiği evden altın tespih çaldı

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da tamirat için bir eve giden su tesisatçısı, ev sahibinin dalgınlığından faydalanarak pırlanta işlemeli altın tespih, 2 yüzük ve 2 de gümüş tespih çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine kısa sürede yakalanan Ahmet Cumali Aslan (23), "Şeytana uydum"dedi.
Olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde oturan Hasan Fatih Özkılıç, evinin eskiyen su tesisatını değiştirmek için bir tesisatçıyla anlaştı. Bunun üzerine tesisat ustası yanına yeni işe aldığı tesisatçı Ahmet Cumali Aslan ile eve geldi. Su tesisatını değiştirdikten sonra tesisatçılar evden ayrıldı. Bir süre sonra Öçkılıç, evde bulunan pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihinin yerinde olmadığını fark etti. Özkılıç'ın şikayeti üzerine o gün eve girip çıkan tesisatçı Ahmet Cumali Aslan gözaltına alındı.
Şüpheli Ahmet Cumali Aslan, evin banyosunda çalışırken yerde bir tespih bulduğunu ve alıp kuyumcuya sattığını karşılığında da 2 bin 100 TL aldığını söyledi. Suçunu itiraf eden Aslan'ın evinde yapılan aramada ise diğer tespih ve yüzükler de güvercin kafesinde bulundu.
Ahmet Cumali Aslan emniyetteki ifadesinde, "Polis beni yakalayınca tespih için aldığım paranın kalanını geri verdim. Bir an da şeytana uydum. Çok pişmanım"dedi.
Aslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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