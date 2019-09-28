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Tamirci kavgasında kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki sanayi sitesinde tamirciler arasındaki tartışma kanlı bitti.

Tamirci kavgasında kan aktı

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki sanayi sitesinde tamirciler arasındaki tartışma kanlı bitti. H.U. isimli genç, silahla bacağından vuruldu.
H.B. isimli şahıs ile yine tamirci olduğu iddia edilen şahıslar arasında parça nedeniyle bir gün önce tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışmanın ertesi günü, H.U.’ya zanlıların telefon açtığı ve uzlaşma istediği, bu nedenle Küçük Sanayi B. Blok’a giden şahısların H.U. ile tekrar tartışmaya başlayınca silahı ateşlediği öğrenildi. Olay yerinde, tamirci genci bacağından yaralayan kovan bulundu. Ayrıca, şahıslar tarafından ilk olarak tüfekle ateş edildiği de iddia edildi. Olay yerinde ateşlenmiş fişek kovanı da bulundu.
Olay sonrasında, çevrede inceleme yapan ve şahısların kaçtıkları yöne doğru aramalarını sıklaştıran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri H.D. isimli zanlıyı olayı gerçekleştirdiği silahla yakaladı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Tamirci kavgasında kan aktı

Tamirci kavgasında kan aktı

Tamirci kavgasında kan aktı

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