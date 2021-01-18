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  4. Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bomba gibi patladı.

Bursa’nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bomba gibi patladı. Patlama anı ve alevler içinde kalan tamircinin panik halleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Montu yanan tamirci, "Ucuz atlattım" dedi
Edinilen bilgiye göre, olay Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak’taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı. Montu yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı. Yanındaki müşteri ise şoka girdi.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.
Bundan 2 yıl evvel de Enes Şahin’in dükkanı tamir ettiği tabletin patlaması neticesinde yanmıştı.

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