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Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bir oto tamirhanesine camı kırarak giren hırsız, araba anahtarı ile laptop çaldı.Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U’ya ait oto tamircisinde meydana geldi.

Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı

Bursa’da bir oto tamirhanesine camı kırarak giren hırsız, araba anahtarı ile laptop çaldı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U’ya ait oto tamircisinde meydana geldi. Sabah iş yerine giden H.U. iş yerinin penceresinin kırık olduğunu ve dükkandaki bilgisayarı ile kasadaki paranın yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulunan H.U., hırsızın aynı zamanda iş yerinden bir tane araba anahtarı ile 160 metre kablo da çaldığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın Y.K. (41) olduğunu tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Y.K’nin yakalanması için çalışmalara başladı. Y.K. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin çaldığı laptop bilgisayar sahibine teslim edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı

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