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Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, tamirden dönmekte olan Orman İşletme arazözünün müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi yakınlarında ırmak kenarında yangın çıktı.

Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

Manavgat ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, tamirden dönmekte olan Orman İşletme arazözünün müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi yakınlarında ırmak kenarında yangın çıktı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangına, o anda tamirden dönmekte olan Orman İşletme Müdürlüğü arazözü hemen müdahale etti. Dere kenarındaki ağaç ve otluk alana zarar veren yangın, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangından yükselen dumanlar Manavgat’ın her noktasından görülürken, yangının yoldan geçen bir araçtan sigara atılması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü

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