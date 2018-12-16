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Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 18:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu A.A., müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin parasını gasp etti.

Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu A.A., müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin parasını gasp etti. 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu A.A. (20) tamir için bırakılan otomobili önceki gece izinsiz aldı. A.A. yanına arkadaşları K.T. (23) ve F.T. (22) ile bir süre gezdikten sonra iddiaya göre, yolda yürüyen K.T.'nin (21) yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca'ya geldi. K.T.'yi tehdit eden 3 kişi, cebindeki 700 TL'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar

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