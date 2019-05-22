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Tamire getirilen telefonun bataryası patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tamir için getirilen telefon bataryası iş yerinde patladı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tamir için getirilen telefon bataryası iş yerinde patladı. Patlama anı ise saniye saniye iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Bir kişi arızalanan cep telefonun bataryasının ve ekranın değiştirilmesi için tamirci Selim Acar'a bıraktı. Müşteri telefonunu bıraktıktan kısa süre sonra sonra Acar, tezgaha yöneldiği sırada patlama yaşandı. Yaralananın olmadığı patlama sırasında işletmeci Acar ile Efe isimli köpeğinin yaşadığı korku dolu anlar işyerinin kamerasına saniyeye yansıdı.

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