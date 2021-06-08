Tamire verdiği iPhone'dan müstehcen görüntüleri sızdırılmıştı! Apple milyonlarca dolar ödedi

Aktarılanlara göre, adı açıklanmayan kadın iPhone'unu onarım için 2016'da Kaliforniya'daki Pegatron Teknoloji Hizmetleri adını taşıyan Apple onaylı bir servise gönderdi. Oradaki teknisyenler ise daha sonra kadının Facebook hesabına son derece kişisel ve mahrem içeriklerini yükledi. Kadın, arkadaşları Facebook'taki kişisel ve mahrem içerikleri görünce olaydan haberdar oldu.

APPLE İLE MİLYONLARCA DOLARA ANLAŞTI

Sanki 21 yaşındaki kadının bilerek paylaşmış gibi göründüğü videolar, kadında ciddi duygusal sıkıntıya neden oldu. Bu süreçte kadın Apple'a dava açtı ve sonuç olarak şirket ile milyonlarca dolarlık bir meblağ karşılığında anlaştı. Dava dosyasında Apple'ın adı hiçbir zaman geçmedi ancak daha sonra bir nedenden dolayı olay ortaya çıktı.

APPLE OLAYI DOĞRULADI

Bir Apple sözcüsü, Guardian'a olayı doğrulayarak, "Müşterilerimizin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz" dedi.

Sözcü ayrıca, "2016 yılında satıcılarımızdan birinde politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri satıcı protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

