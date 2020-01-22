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  4. Tamirhane yandı, otomobil demir yığınına döndü

Tamirhane yandı, otomobil demir yığınına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda otomobil tamirhanesinde çıkan yangında dükkan ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Güven HASBAŞ- ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda otomobil tamirhanesinde çıkan yangında dükkan ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yağcılar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir oto boya ve kaporta dükkanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm dükkanı kaplayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yapılan müdahale sonrası dükkanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, içeride bulunan 54 NF 163 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası dükkanda da büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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