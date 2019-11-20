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Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:07 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 8'i TIR 13 araç kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi 76 Sokak'ta bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada, saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında alevler nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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