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  4. Tamirhanede 450 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağ ele geçirildi

Tamirhanede 450 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağ ele geçirildi

11.12.2020 20:22 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Gürağaç beldesinde bir motosiklet tamirhanesinde 236 litre motorin, 143 litre benzin ve 71 litre madeni yağ ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı ilçesi Gürağaç beldesinde motosiklet tamirciliği yapan C.Ö.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Gürağaç beldesinde bir motosiklet tamirhanesinde 236 litre motorin, 143 litre benzin ve 71 litre madeni yağ ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı ilçesi Gürağaç beldesinde motosiklet tamirciliği yapan C.Ö. (48) isimli şahsın benzin ve motorin içerisine yağ karıştırarak miktarını artırmak suretiyle küçük bidonlarla piyasaya akaryakıt satarak haksız kazanç sağladığı bilgisi elde edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın Gürağaç beldesinde işletmekte olduğu tamirhane ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 236 litre motorin, 143 litre benzin, 71 litre madeni yağ ve 420 adet faturasız güneş gözlüğü ele geçirildi.
Aramada ele geçirilen yakıt ve malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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