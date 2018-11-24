HABER

Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 06:45 | Son Güncelleme

Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Ankara'da oto tamir ve bakım servisinde bulunan bir minibüs yandı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1560. Sokak'ta bir oto tamir ve bakım servisinde iş yeri sahibi Hikmet Ö'ye ait 06 GF 2224 plakalı minibüs elektrik kontağı nedeniyle alev aldı.

Alevlerin yükselmesiyle iş yerinin alarmı devreye girince olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, tamirhanede de hasara neden oldu.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Gece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar varGece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar var
Torununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalarTorununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara araç yangını İvedik OSB yangın

En Çok Okunan Haberler

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet yoğun bakımda!

Cübbeli Ahmet yoğun bakımda!

Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Cami avlusunda akılalmaz görüntü! Çığlık ata ata yandı!

Cami avlusunda akılalmaz görüntü! Çığlık ata ata yandı!

Gece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar var

Torununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalar

Torununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalar

Kimliği şoke etti! İşte FETÖ'cü subayın yeni işi!

Kimliği şoke etti! İşte FETÖ'cü subayın yeni işi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.