HABER

Tamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 01:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı.

Tamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı. Tamirhanede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan bir cip ile bir midibüs de kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içinde bulunan Necati Ökke'ye ait oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Ökke, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tamirhanenin yandığını bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir midibüs ile bir jip de kullanılamaz hale geldi. Yangında tamirhanenin yanındaki dükkandaki kimyasal maddelere sıçramaması olası faciayı önledi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen Necati Ökke, akşam evdeyken alarm şirketinin aradığını belirterek, "Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz." dedi. Bende "Kameralara bağlanamıyorum. Siz polisi yönlendirin" dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldiTamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldiTamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldiTamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında kalarak öldüKrikoyla kaldırdığı konteynerin altında kalarak öldü
70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.