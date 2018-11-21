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Tamirhanede çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

BURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı. Tamirhanede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan bir cip ile bir midibüs de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içinde bulunan Necati Ökke'ye ait oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Ökke, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tamirhanenin yandığını bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir midibüs ile bir jip de kullanılamaz hale geldi. Yangında tamirhanenin yanındaki dükkandaki kimyasal maddelere sıçramaması olası faciayı önledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen Necati Ökke, akşam evdeyken alarm şirketinin aradığını belirterek, "Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz." dedi. Bende "Kameralara bağlanamıyorum. Siz polisi yönlendirin" dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız" dedi.

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