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Tamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, oto tamirhanesinde boya fırının elyafları tutuşması sonucu yangın çıktı.

Tamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, oto tamirhanesinde boya fırının elyafları tutuşması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman yüzünden nefes almakta zorlanan vatandaşlar, yüzlerini tişört ve mendillerle kapattı.
Yangın, Çağlayan Mahallesi Levent Sokağı'nda saat 16.00 sıralarında çıktı. Oto tamirhanesinde boya yapılırken boya fırının elyafları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Tamirhane çalışanlarının kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine tamirhane çalışanı 5 kişi kendilerini dışarı attı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yüzünden göz gözü görmezken, vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Bazı vatandaşlar, tişört, mendil ve maskelerle dumandan korunmaya çalıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan tamirhanenin yanında işyeri bulunan Adem Kayaoğlu, "Arabadan çıkan elyaflar yanmış. Yanımdaki komşunun dükkanı yandı. Şu an iş yerime giremedim. Zarar var mı yok mu bilemiyorum? Onun için bekliyorum" dedi.
Bir sokak sakini ise, "Dumanı gördüm buraya geldim. Yangın tamirhanede çıkmış. Sokakta bayağı bir yoğun duman vardı. İtfaiye yangını gelip söndürdü. Çok şükür yaralı kimse yok" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Tamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandıTamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandıTamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandıTamirhanede yangın çıktı vatandaş nefes almakta zorlandı

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