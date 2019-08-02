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TAMİRHANEDE YANGIN ÇIKTI VATANDAŞLAR NEFES ALAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, oto tamirhanesinde boya fırının elyafları tutuşması sonucu yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, oto tamirhanesinde boya fırının elyafları tutuşması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman yüzünden nefes almakta zorlanan vatandaşlar, yüzlerini tişört ve mendillerle kapattı.
Yangın, Çağlayan Mahallesi Levent Sokağı'nda saat 16.00 sıralarında çıktı. Oto tamirhanesinde boya yapılırken boya fırının elyafları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Tamirhane çalışanlarının kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine tamirhane çalışanı 5 kişi kendilerini dışarı attı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yüzünden göz gözü görmezken, vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Bazı vatandaşlar, tişört, mendil ve maskelerle dumandan korunmaya çalıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan tamirhanenin yanında işyeri bulunan Adem Kayaoğlu, "Arabadan çıkan elyaflar yanmış. Yanımdaki komşunun dükkanı yandı. Şu an iş yerime giremedim. Zarar var mı yok mu bilemiyorum? Onun için bekliyorum" dedi.
Bir sokak sakini ise, "Dumanı gördüm buraya geldim. Yangın tamirhanede çıkmış. Sokakta bayağı bir yoğun duman vardı. İtfaiye yangını gelip söndürdü. Çok şükür yaralı kimse yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Sokağı duman kaplaması
-İnsanların sağa sola koşuşturması
-İş yerinden çıkan yoğun dumandan detay görüntü
-Bazı vatandaşların ağızlarını kapatması
-İtfaiye araçlarının gelişi
-Bazı vatandaşların iş yerlerinde kaçması
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Bazı vatandaşların maske ile ağzını kapatması
-Yürüme güçlüğü çeken bir kadının olay yerinden kaçmaya çalışması
-Yaşlı kadının ağzını kapatması
-Yangın çıkan iş yerinden görüntü
-Binalardan yangını izleyen kişilerden detay görüntü
-Sokak sakinleri ile röportajlar

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