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Tamirhanedeki LPG’li otomobilde patlama: 4 yaralı

22.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde sanayi sitesinde bir tamirhanede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, otogaz sisteminde arıza olan bir otomobil tamirhaneye girdikten bir süre sonra patlama meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sanayi sitesinde bir tamirhanede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, otogaz sisteminde arıza olan bir otomobil tamirhaneye girdikten bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamada iş yeri sahibi Osman Ata, çalışanlardan Serkan Ata, Kılıç Kalkan ile ismi öğrenilemeyen otomobil sahibi yaralandı.
Patlamanın ardından Erdemli Sanayi Sitesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ise çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu diğerlerine göre ağır olan Kılıç Kalkan Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.
Patlamaya LPG tankından sızan gazın alev almasının neden olduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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