Tampon bölgede sıcak dakikalar: Biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediliyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Öğle saatlerinde Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor. Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor.

ÖNCE GAZ BOMBASI SONRA SES BOMBASI

Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne’ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı. İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.