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Tampon bölgede sıcak dakikalar: Biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Edirne'de, bu sabah geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğle saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor. Yunan askerleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale ederken bölgeden gelen fotoğraflar ise adeta yürek yakıyor. İşte sınırdan objektiflere yansıyan en son görüntüler...

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Öğle saatlerinde Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor. Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor.

ÖNCE GAZ BOMBASI SONRA SES BOMBASI

Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne’ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı. İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ

Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

TEKİRDAĞ'DAN GELİP, GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ ÇORBA DAĞITTI

Avrupa’ya geçiş yapmak için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürüyor. Haberlerde, soğuk havada çocuklarıyla tampon bölgede bekleyenleri gören Kadir Erdoğan, Tekirdağ'dan gelip, göçmenler için çorba hazırladı. 9 yaşındaki oğlu Muhammed'le çorba dağıtmaya gelen Erdoğan, "Biz Tekirdağ’da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp çorba ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule Sınırına gittik, tekrar buraya geldik" dedi.

Televizyonda battaniyelere sarılan göçmen çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan ise babasına çorba yaparken yardım etti. İşte sınırdan objektiflere yansıyan en son görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sınır Suriye pazarkule sınır kapısı göçmen

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