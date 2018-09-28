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Tan Taşçı canlı yayında isyan etti! 'Taciz mesajlarını...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Danimarka'da yaşayan ve diş hekimliği yapan Pelin Elecik, popçu Tan Taşçı'nın Instagram'dan özel mesajlar atarak kendisini taciz ettiğini söyledi. Tan Taşçı, mesajların sahte bir hesap üzerinden atıldığını ve diş hekimini tanımadığını açıkladı.

Tan Taşçı canlı yayında isyan etti! 'Taciz mesajlarını...'

Danimarka'da yaşayan ve diş hekimliği yapan Pelin Elecik, popçu Tan Taşçı'nın Instagram'ın direkt mesaj kısmında özel mesajlar atarak kendisini taciz ettiğini söyledi. Çıkan haberlerin ardından bugün TEVE 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Tan Taşçı, mesajların sahte bir hesap üzerinden atıldığı diş hekimini tanımadığını söyledi.

Tan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmişTan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmiş

"DİŞÇİ KIZI HALA ULAŞAMADIK"

Taciz haberlerin hızla yayılmasının ardından Twitter hesabından sitem eden şarkıcı, bu sefer de canlı yayına bağlanarak, "Biz haberleri ilk gördüğümüzde yalan olduğunu anladık ama kim olduğunu henüz bulamadık. Diş hekimi kıza da hala ulaşamadık. Bu kızı tanımıyorum. Gerçek bir profil olduğunu da düşünmüyorum. Haberin kaynağına da ulaşamadık.

"ŞÜPHELENDİĞİM İNSANLAR VAR"

Sunucuların 'Sosyal medyadan bir kıza mesaj attın mı?' sorusuna cevap veren Taşçı,"Ben şeffaf bir insanım yapsaydım söylerdim. 'Ne kadar kaliteli bir kadınsın' lafı benim edebiyatım bile değil. Bunu kimin yapabileceğine dair şüphelendiğim isimler var. Ben bu sene kendi yapım şirketimden albümümü piyasaya sürdüm. Bağımsız ve yalnız görünmem beni açık bir adam yapabilir belki de bunun için hedef olmuşumdur.

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Tan Taşçı'nın attığı iddia edilen mesajlar...

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Anahtar Kelimeler:
danimarka tan taşçı pelin elecik

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