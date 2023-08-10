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Tan Taşçı kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Tan Taşçı kimdir, kaç yaşında? Kaza yerinden ilk görüntüler!

10.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tan Taşçı kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı ve menajerinin hayati tehlikesi bulunmazken hastanedeki tedavileri devam ediyor. İşte Tan Taşçı hakkında tüm merak edilenler..

Tan Taşçı'nın kaza geçirdiğine yönelik son dakika haberleri sonrası konuya ilişkin detaylar ünlü şarkıcının hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Tırla çarpışan cipteki şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyorlar. Birçok kişi, "Tan Taşçı kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tan Taşçı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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TAN TAŞÇI KAZA GEÇİRDİ

Ecmel Kayahan idaresindeki cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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TAN TAŞÇI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tan Taşçı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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TAN TAŞÇI KİMDİR?

Tan Taşçı 30 Ekim 1981, Hannover, Hildesheim doğumlu, Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapar ve verdiği röportajlarda "Yapacağım her albümde yeni bir cover şarkı koymayı düşünüyorum." şekilde demeçler verir.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlar.

Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single yayınlar.

Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.

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