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  4. Tan Taşçı'nın başı dertte! 'İtimat etmeyiniz' diyerek uyardı

Tan Taşçı'nın başı dertte! 'İtimat etmeyiniz' diyerek uyardı

29.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla derde girdi. Ünlü isim, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı arkadaşlarını ve sevenlerini sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

Tan Taşçı'nın başı dertte! 'İtimat etmeyiniz' diyerek uyardı

Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte. Ünlü şarkıcı, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı sosyal medya hesabı üzerinden herkesi uyardı.

"Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı'' türediğini ifade eden ünlü isim 'İtimat etmeyiniz' diyerek sevenlerini ve arkadaşlarını uyardı.

Taşçı, "Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarımı arayıp, ben olduğuna inandırarak işletiyormuş. Şahsın numarası üzerinden hukuksal işlemler başlatılmıştır. Lütfen sonu 31 ile biten cep telefonu numarası üzerinden kendisini Tan olarak tanıtan bu kişiye itimat etmeyiniz" dedi.

tan taşçı


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Anahtar Kelimeler:
Tan Taşçı sosyal medya

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