Tana Mongeau sokak tarzıyla herkesi kendine baktırdı

Son dönemde OnlyFans hesabıyla gündem olan YouTube fenomeni Tana Mongeau New York sokaklarında görüntülendi.

Bella Thorne'un eski sevgilisi Tana Mongeau gece dışarı çıkarken tercih ettiği açık kıyafetiyle tüm gözleri üzerine topladı. Bir bakanın bir daha baktığı ünlü fenomen ise bu durumdan memnundu.

Göğüsaltı dekoltesi ve kıcasık yırtmaçlı eteğiyle poz üstüne poz veren Tana Mongeau OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Tana Mongeau bu hesaptaki iddiasını ise "Bir seks kasedim olsaydı buraya koyardım" sözleriyle belirtiyor.

