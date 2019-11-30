TANAP: Avrupa bağlantısı bugün açılan doğal gaz boru hattı projesi hakkında neler biliniyor?

TANAP projesinin temeli, 17 Mart 2015 tarihinde atıldı. Temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de katıldı.

TANAP, yapımı halen devam eden Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanacak. Avrupa'ya gaz sevkiyatının başlaması için TAP'ın da tamamlanması gerekiyor. 2020 yılında TAP'ın da tamamlanarak Avrupa'ya gaz ihracatına başlanması bekleniyor.

Erdoğan, "Biz bugün TANAP ile Avrupa ve Asya'yı tekrar birbirine bağlıyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP projesinin Türkiye'de "20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek" Avrupa'nın kapısına ulaştığına dikkat çekti, "TANAP ile ülkemizin enerji ihtiyacının yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de garanti altına aldık" dedi.

TANAP, Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak amacıyla inşa edilen 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkasını oluşturuyor.

Türkiye'yi doğudan batıya kateden ve yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasiteli TANAP projesi 6,5 milyar dolara mâl oldu.

Resmi verilere göre, 10 milyar metreküp gelecek yıldan itibaren Avrupa'ya ihraç edilecek, geriye kalan 6 milyar metreküp ise Türkiye pazarı için ayrılacak. Ek yatırımlarla TANAP'ın kapasitesi 31 milyar metreküpe çıkarılabilecek.

Erdoğan Cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, taşıma kapasitesinin ilerleyen dönemde önce 24, ardından 31 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

TANAP'ta, Azeri enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

TANAP projesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu doğal gaz boru hattı, 1850 kilometre uzunluğu ve 56 inç çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı.