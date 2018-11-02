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TANAP'ın desteklediği asfalt plentinin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın desteğiyle Ardahan kent merkezinde yapımı tamamlanan son teknolojiye sahip asfalt plenti, resmi açılışla üretime başladı - Vali Mehmet Emin Bilmez: - "Bu sene ilk kez Ardahan'da köy yollarında sıcak asfalt dökmeye başladık. Önümüzdeki yıl köylerimizi sıcak asfalt ile şehir merkezine bağlamaya çalışacağız"

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) da destek verdiği, Ardahan kent merkezinde yapımı tamamlanan son teknolojiye sahip asfalt plentinin açılışı yapıldı.

Zorlu iklim şartlarına sahip Ardahan'da, yolların daha dayanıklı olması için bu yıl 15 Nisan'da yapımına başlanan asfalt plenti, resmi açılışla üretime başladı.

Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Ardahan İl Özel İdaresine ait malzeme üretim tesislerindeki asfalt plentinin açılışı, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve diğer yetkililerce yapıldı.

Vali Bilmez, buradaki konuşmasında, 10 milyon liraya mal olan ve son teknolojiye sahip asfalt plenti ile yerel yönetimlere, talep doğrultusunda asfalt desteği sağlanacağını söyledi.

Tesisin, modern teknolojiye sahip olduğunu belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Bu tesisin 3,5 milyonu TANAP tarafından hibe olarak desteklendi. Geri kalanı, Özel İdare kendi imkanlarıyla finanse etti. Bu tesis saatte 240 ton sıcak asfalt üretebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca bin ton asfaltı depolayabilecek kapasitede. Bu sene ilk kez Ardahan'da, köy yollarında sıcak asfalt dökmeye başladık. Önümüzdeki yıl köylerimizi sıcak asfalt ile şehir merkezine bağlamaya çalışacağız."

TANAP Genel Müdürü Düzyol ise boru hattını yaparken geçtikleri güzergah üzerinde insanlara güzel şeyler vermek istediklerini ifade etti.

Önceliklerinin insan içerikli projeleri desteklemek olduğunu anlatan Düzyol, şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına da destek olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 210 milyon liranın üzerinde bir kaynak harcadık. Bunun yaklaşık 23,4 milyon lirası sadece hibe projeler kapsamında, doğrudan ve program desteği kapsamında Ardahan ili için harcanmıştır. Bunu burada gururla söylüyorum, en büyük kaynağı Ardahan ilimiz için harcandı."

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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