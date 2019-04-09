TANAP'ın engellilere yönelik projesi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) çerçevesinde hayata geçirilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğince (DİSODER) geliştirilen Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi'nin (ESKİP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Levent'te yapılan toplantıda konuşan DİSODER Başkanı Hakan Elbir, ESKİP ile engelliler ve ailelerinin iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi ve başarısızlık korkusundan sıyrılarak topluma kazandırılması yönünde önemli bir adım attıklarını söyledi. Projeyle engellilerin her türlü hizmete erişerek, toplumda engellilere yönelik oluşan negatif algının ortadan kaldırılması yönünde farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Elbir, projenin kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirildiğini ve bu temelden hareketle TANAP güzergahındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti.

Projenin toplam bütçesinin 6,3 milyon lira olduğunu aktaran Elbir, "Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamın en az yüzde 15'inin sosyal hizmetlere erişimi, 5 pilot mekanda engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan sağlaması stratejik önceliğimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı. - "5 pilot ilde engelliler için erişilebilir alanlar oluşturacağız" Hakan Elbir, proje kapsamında yaklaşık 4 milyon liralık 695 araç gereç dağıtımı yapacaklarını ve 5 ilde 5 kamusal mekanın engelliler için erişilebilir hale getirilmesini sağlayacaklarını ifade ederek, "Ardahan, Kars, Sivas, Erzurum ve Yozgat illerinde belirlenen 5 pilot mekanda TSE 9111 standardı gözetilerek ek donanım ve düzenlemeler yapılarak, engelliler için erişebilir model alanlar oluşturacağız. Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı içerisindeki Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, Kars Halk Eğitim Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlük binasının ilgili engelli birimi, Yozgat Sorgun Kaymakamlık Binası erişebilir mekan olarak düzenlenecek merkezler." diye konuştu.

Engellilerin temel sorunlarından birinin de istihdam olduğunu belirten Elbir, "Proje kapsamında 2018 yılının Aralık ayından bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz 29 'Engelsiz Eğitim Buluşmaları' ile 2 bin 600 kişiye erişerek engellilerin aileleriyle birlikte sosyal hayatın merkezinde bulunmalarına yönelik ilham yarattık. Projemizin devamında engelliler ve aileleri için bir tuğla daha koyup, onların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Onlarla iş dünyasının temsilcileri arasında köprü kuracağız. Bu amaçla istihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde yaklaşık bin 500 iş arayan engelli adayını işverenle bir araya getireceğiz." şeklinde konuştu. - "Engelleri aşma hedefiyle projelere 20 milyon lira tahsis ettik" TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan ise TANAP'ın enerji güvenliği ve istikrarlı, sürdürülebilir gaz temin edilmesi anlamında Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ciddi katkıda bulunduğunu söyledi. Ekonomik kalkınmanın insani gelişmeyi de beraberinde getirdiği takdirde toplumları gelişmişlik seviyesine taşıdığını ifade eden Doğan, bu hedefle TANAP'ın bünyesinde SEIP'i uyguladıklarını aktardı.