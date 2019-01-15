Tandır ateşinde ekmeğini kazanıyor

EMRAH GÖKMEN - Malatya'nın Darende ilçesinde, 10 yıl önce tandırın başına geçen 46 yaşındaki Fatma Kurtaran, yaptığı ekmeklerle evinin geçimini sağlıyor.

Daha önce evlere temizliğe giden ve günlük işlerde çalışan Kurtaran, yaklaşık 10 yıl önce ilçede bir tandırda ekmek pişirmek isteyip sıranın kendisine gelmemesi üzerine bu işe girmeye karar verdi.

İlk önce tandırda ekmek pişirmeyi öğrenen ve bunları çevresine ücretsiz dağıtan Kurtaran, daha sonra dört elle bağlandığı işi sayesinde hem evine baktı, hem de 3 çocuğunu okuttu.

Rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşinin desteğiyle mücadelesine devam eden Kurtaran'ın alnının teriyle yaptığı ekmekler, Malatya merkezde, ilçede ve çeşitli illerde satılıyor.

Fatma Kurtaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden herkesin evinde hamur yaparak tandırcıya pişirmeye götürdüğünü söyledi.

Daha sonra kendi tandırını kurmaya karar verdiğini ifade eden Kurtaran, arkadaşının da desteğiyle bunu başardığını anlattı.

Kurtaran, ilk başlarda yakınlarına, komşularına ekmek yaparak kendisini geliştirdiğini dile getirerek, "Tam on yıldır pişiriyorum. Önceden böyle pişiremezdim. Herkesin evinde tandırı vardı. Eve gidiyordum, bir kova, iki kova artık ne kadar pişirilecekse komşular toplanırdı bir gün ona diğer gün öbürüne pişirirdik. İki senedir kendi evime tandır yaptım. Artık burada yapıyorum ve tane hesabı satıyorum. Yufka ve gilik ile sipariş ne olursa ondan yapıyorum." diye konuştu.