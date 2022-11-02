HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

02.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı olan Cömertler Mahallesinde bir ev tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımla yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen eve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

Edinilen bilgilere göre Uzundere ilçesine Bağlı olan Cömertler Mahallesinde Ayşe Fırıncı isimli kadının evi tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım ile alev aldı. Evin çatısında otların ve odunların bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangının etkisiyle çevreyi saran duman bulutu bazı vatandaşları etkilerken yangına ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan evin yandığını gören bazı ev sakinleri ise sinir krizi geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılarÜnlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.