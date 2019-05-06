Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımlar çatıyı yaktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1798. Sokak'ta Mustafa Açıkgöz'e ait olan 3 katlı apartmanın teras katında bulunan tandırda ekmek yapmak için ateş yakıldı.

Kıvılcımların bir anda sıçraması üzerine çatıda yangın başladı. Tandırın yanında bulunan ağaç parçalarının da tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

